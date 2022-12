Komisch? Tanja Makarić drückt Julian Claßens Pickel aus!

Tanja Makarić (25) und Julian Claßens (29) Liebe geht unter die Haut. Die Ex-Profischwimmerin und der YouTuber gehen seit diesem Sommer gemeinsam durchs Leben. Erst vor Kurzem gab das Paar seiner Community Einblicke in seinen gemeinsamen Liebesurlaub – aber auch sonst lassen die zwei ihre Fans an ihrem Alltag teilhaben. Nun zeigten sie sich aber in einem sehr privaten Moment: Tanja drückte Julian einen Pickel aus!

In seiner Instagram-Story filmte Julian, wie die Brünette in seinem Gesicht rumfummelt – offenbar wollte sie seine Pickel eliminieren. "Ich denke, ich kriege jetzt einen Kuss, dann kommen so die beiden Fingernägel auf mich zugefahren", erzählte der Influencer und schrie daraufhin laut vor Schmerz. "Angenehm", nörgelte er dann mit ironischem Unterton.

Tanja konnte es aber offenbar nicht so ganz nachvollziehen, dass sich ihr Freund dermaßen anstellt. "Ich mache gar nicht fest", verteidigte sich die Hobby-Kosmetikerin und behauptete daraufhin angriffslustig: "Du stellst dich immer an."

