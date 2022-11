Nach der WM: Nimmt David Beckham Lionel Messi unter Vertrag?

Steht bei Lionel Messi (35) ein Wechsel bevor? Der Fußballstar kämpft aktuell mit Argentinien um die Weltmeisterschaft. Aber nicht nur sportlich, sondern auch privat könnte es für den ehemaligen Profi des FC Barcelona nicht besser laufen. Lionel ist seit seinem 20. Lebensjahr mit Antonela Roccuzzo (34) zusammen, 2017 folgte dann die Hochzeit. Die beiden haben zusammen drei Söhne. Nun könnte für Familie Messi allerdings bald ein Umzug anstehen – und zwar nach Amerika.

Leos Vertrag bei Paris St. Germain läuft im Sommer aus. Laut Times könnte der Fußballprofi aber bereits einen neuen Verein im Blick haben: Inter Miami. Die Klubverantwortlichen um Mitbesitzer David Beckham (47) seien zuversichtlich, dass der 35 Jahre alte Argentinier nach der WM in Katar beim Club aus der Major League Soccer unterschreibt. Dass ihn ein Wechsel in die USA reizen könnte, hatte Lionel bereits zuvor deutlich gemacht.

David ist seit Anfang 2018 Miteigentümer des amerikanischen Fußballvereins. Bald könnte der ehemalige Nationalspieler aber wohl noch einen zweiten Klub sein Eigen nenne. So soll David auch an einem Kauf von Manchester United interessiert sein. Für den britischen Premier League-Verein lief er in seiner aktiven Zeit selber 265 Mal auf.

Getty Images Lionel Messi und David Beckham, April 2013

Getty Images Lionel Messi, Fußballstar

Getty Images David Beckham, ehemaliger Fußballspieler

