Paar? Sebastian Stan und Annabelle Wallis halten Händchen!

Mittlerweile können Sebastian Stan (40) und Annabelle Wallis (38) ihre Romanze wohl nicht mehr leugnen! Vier Jahre lang war die Schauspielerin mit Chris Pine (42) durchs Leben gegangen, ehe im März die Trennung der beiden bekannt wurde. Zwei Monate später war das erste Knutschfoto von der Peaky Blinders-Darstellerin und dem Captain America-Star aufgetaucht. Dieses wurde schnell von weiteren Indizien gefolgt. Jetzt wurden die beiden wieder sehr vertraut zusammen abgelichtet.

Die Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen den 40-Jährigen und die Blondine bei einer Gassi-Runde in New York City. Die "The Tudors"- Darstellerin ist dick eingepackt mit einer grauen Mütze und einem schwarzen Mantel. Auch der Golden-Globe-Preisträger ist komplett in Schwarz gekleidet. Auf den Bildern außerdem zu sehen: Die Turteltauben halten Händchen und schauen sich verliebt an.

Im Netz häufen sich seit Aufkommen der Gerüchte Bilder und Videos, welche Sebastian und Annabelle verdächtigt zusammen zeigen. Beispielsweise genossen sie zusammen einen ausgelassenen Abend in einer Bar mit gemeinsamen Freunden. Ein anderer Clip zeigte, wie der gebürtige Rumänier und die Beauty strahlend einen Spaziergang zusammen unternehmen. Bisher schweigen jedoch beide Seiten zu den Liebesgerüchten.

Anzeige

Getty Images Sebastian Stan, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Annabelle Wallis, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Annabelle Wallis im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de