Um mit Frank zu feiern: Nathalie Volk verschiebt Weihnachten

Nathalie Volk (25) möchte das Fest der Liebe nicht ohne ihren Frank Otto (65) feiern. Eineinhalb Jahre nach ihrer Trennung überraschten die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der Unternehmer die Öffentlichkeit mit ihrem Liebes-Comeback. Seither scheinen die beiden auf Wolke sieben zu schweben – leben aber dennoch auf zwei unterschiedlichen Kontinenten. Trotzdem möchte Nathalie das Weihnachtsfest nicht ohne ihren Liebsten feiern und verschiebt es daher kurzerhand.

Im Interview mit Bild sprach die 25-Jährige offen über ihre Pläne für die Feiertage. Während sie diese in New York verbringt, halte sich Otto an Weihnachten in Hamburg auf. "Ich habe einen Weihnachtsbaum, genieße die Feiertage. Aber mein eigentliches Weihnachten ist am 6. Januar, an meinem Geburtstag. Den verbringe ich mit Frank", plauderte die angehende Schauspielerin aus. Für das Paar gehe es dann für ein paar Tage in den Schnee.

Erst kürzlich hatten die beiden Turteltauben zusammen einen Liebesurlaub in Miami verbracht. Auf Instagram gewährte Nathalie ihren Fans Einblicke in ihre Zeit zu zweit: Für ihren Liebsten schien sich das Model ziemlich herausgeputzt zu haben. In hautengen und teils freizügigen Kleidern posierte sie während des Urlaubs für die Kamera.

ActionPress / Andre Lenthe Nathalie Volk und Frank Otto

Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk im Oktober 2017

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Model

