Wie bitte? Rapper Drake wollte 42 Frauen einen Antrag machen

Drake (36) möchte mit diesem Schmuckstück seine Verflossenen in Erinnerung behalten. Der Rapper ist für sein wechselhaftes Liebesleben bekannt: Er hatte schon einige Frauen an seiner Seite, darunter auch die Sängerinnen SZA (32) und Rihanna (34). Nun hat sich der "One Dance"-Interpret etwas ganz Besonderes für seine Verflossenen einfallen lassen: Drake hat sich eine Kette anfertigen lassen, die mit genauso vielen Diamanten besetzt ist, wie er seinen Ex-Partnerinnen einen Antrag machen wollte.

Der Designer der Kette – Alex Moss – veröffentlichte auf seinem Instagram-Account ein Video von dem Accessoire. "Neues Stück, mit dem Titel 'Frühere Verlobungen' für all die Zeiten, in denen er daran dachte, es aber nie getan hat", schrieb Alex dazu. Das wertvolle Schmuckstück soll eine Hommage an alle Frauen sein, die Drake schon geliebt hatte – das verdeutlichen die 42 von Hand ausgesuchten Diamanten, die die Verlobungsringe darstellen sollen.

Der Diamantexperte Zack Stone schätzte, wie viel die 351-Karat-Kette wert ist: Sie soll den Rapper rund 12,5 Millionen Dollar gekostet haben, was umgerechnet etwa 11,7 Millionen Euro sind. "Drakes 'Frühere Verlobungen'-Halskette ist ein großartiges Schmuckstück und wahrscheinlich das beeindruckendste, das wir gesehen haben", schwärmte der Experte von dem Luxus-Accessoire in einem Page Six-Interview.

Getty Images Drake und Rihanna bei den MTV Video Music Awards 2016

Getty Images Drake bei der Premiere von "Top Boy" im September 2019

Getty Images Drake, Rapper

