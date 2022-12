"Bachelor in Paradise"-Umut und Jana lernen Familie kennen

Bei Umut (25) und Jana-Maria (30) könnte es nicht besser laufen! Bereits seit Beginn der Show Bachelor in Paradise verstehen die beiden Reality-TV-Bekanntheiten sich megagut. Die Zuschauer konnten mitverfolgen, wie die Turteltauben sich immer näher kamen und schlussendlich wurden sie ein Paar. Offenbar kann es den beiden nun nicht schnell genug gehen. Sie schmieden bereits ernste Zukunftspläne. Jetzt lernten die Verliebten ihre Familien kennen.

Umuts Bruder bereitete der 29-Jährigen in der aktuellen Folge zuerst Bauchschmerzen. "Ich hab so Angst vor deinem Bruder!", gab sie zu. Dieser konnte es nicht lassen, Jana auszuquetschen. "Bei den unangenehmen Fragen hat sie mir so in meine Hand reingedrückt, dass ich dachte, meine Hand fällt gleich ab", verriet Umut lachend. Am Ende lief das Zusammentreffen der Familien allerdings sehr gut. Janas Mama zog das Fazit: "Ich finde, die sollten sich trauen, wenn sie sich lieben." Und auch Umuts Bruder meinte, ihn ziehen lassen zu können.

Die nächsten Schritte in der Beziehung haben Umut und Jana schon ganz genau vor Augen. "Wir ziehen zusammen. Wir machen Kinder und wir heiraten. Für immer und ewig", meinte die Blondine. Ihr Liebster erwiderte: "Also ich wünsche mir auf jeden Fall Nachwuchs. Und nicht nur ein Kind, sondern zwei oder drei."

"Bachelor in Paradise" ab dem 3. November 2022 wöchentlich auf RTL+.

RTL Jana-Maria Herz' Mutter und Schwester bei "Bachelor in Paradise"

RTL Umut Tekins Bruder bei "Bachelor in Paradise"

RTL Umut Tekin und Jana-Maria Herz bei "Bachelor in Paradise"

