Date mit Jakub? Kate Merlan sorgt mit Post für Verwirrung

Ist Kate Merlan (35) etwa wieder vergeben? Die TV-Bekanntheit und Jakub Jarecki (27) machten 2020 ihre Beziehung öffentlich. Nachdem die beiden ihre Beziehung bei

Temptation Island V.I.P. unter Beweis gestellt hatten, krönten sie ihr Liebesglück im November 2021 mit ihrer Hochzeit. Doch ihre Ehe war nicht für die Ewigkeit bestimmt: Seit September 2022 ist alles aus und vorbei zwischen den beiden, ihre Scheidung wurde allerdings noch nicht in die Wege geleitet. Nun postete Kate ein verdächtiges Foto – verbringt sie etwa wieder Zeit mit Jakub?

In ihrer Instagram-Story postete die Beauty ein kurzes Video, in dem man einen geschmückten Weihnachtsbaum und andere weihnachtliche Dekoration in einem Raum erkennt. Im Hintergrund läuft gerade der Fernseher. "Zeit zu zweit", schrieb die Influencerin mit einem Herz-Emoji zu dem Clip dazu. Könnte es sich dabei etwa um ein Date mit Jakub handeln? Oder hat das Trash-TV-Sternchen jemand Neues kennengelernt?

Auch wenn es vielleicht nicht Kates Ex ist, mit dem sie zusammen fernsieht, werden die beiden zwangsläufig wohl mehr Zeit miteinander verbringen: Die Beauty und der einstige Kicker werden in der kommenden Staffel von Prominent getrennt zu sehen sein. Die Fans hatten den beiden sogar unterstellt, sich nur wegen der Teilnahme an dieser Show voneinander getrennt zu haben. "Was für ein Bullshit. Das kann nicht euer Ernst sein", hatte die 35-Jährige darauf reagiert.

Instagram / katemerlan Kate Merlan im April 2022

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Jarecki im November 2022

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Influencerin

