Fürstin Charléne, Albert und ihre Kids verteilen Geschenke!

Fürstin Charlène (44) und Fürst Albert II. von Monaco (64) zeigen sich großzügig. Die gebürtige Südafrikanerin hatte Anfang dieses Jahres selbst noch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Sie musste aufgrund eines Hals-Nasen-Ohreninfekts sogar in die Klinik. Auch wenn es ihr mittlerweile schon wieder besser geht, ist sie bis heute noch nicht komplett gesund. Trotzdem kommt die einstige Profisportlerin ihren royalen Aufgaben nach: Charlène und Albert verteilten bei der diesjährigen Weihnachtsbaumzeremonie gemeinsam mit ihren Zwillingen Geschenke.

Bei der Weihnachtsbaumzeremonie zeigte sich die monegassische Königsfamilie besonders stilvoll: Albert und sein Sohn Prinz Jacques (8) erschienen beide in einem langen schwarzen Trenchcoat, was der Fürst mit einem rot karierten Schal und einer grauen Hose kombinierte. Der Junge wählte dagegen einen schwarzen Schal und eine gleichfarbige Hose. Auch Mutter und Tochter stimmten sich ab: Charlène und Prinzessin Gabriella (8) trugen dunkelblaue Mäntel, dazu schwarze Unterteile. In diesen Outfits verteilte das Fürstenpaar Weihnachtsgeschenke an Kinder, wobei sie von ihren Zwillingen Unterstützung bekamen.

Schon vor wenigen Tagen zeigte sich die Familie bereits in Weihnachtsstimmung: Charlène und ihre Kinder eröffneten den Weihnachtsmarkt in Monaco. Fürst Albert nahm an diesem Event allerdings nicht teil, dafür begleitete jedoch Charlotte Casiraghi (36) – die Enkelin von Grace Kelly (✝52) – die Fürstin mit ihren Sprösslingen.

