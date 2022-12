Herzogin Meghan verrät: So verstand sie sich mit der Queen!

Wie sah es hinter den verschlossenen Türen des Palasts wirklich aus? Immer wieder behaupten Royal-Insider, dass Herzogin Meghan (41) mit den anderen Mitgliedern der britischen Königsfamilie während ihrer Zeit in Großbritannien angeeckt sei: Neben dem Verhältnis zu Herzogin Kate (40) soll auch der Umgang mit Queen Elizabeth II. (✝96) nicht immer einfach gewesen sein. Aber wie verstand sich Meghan denn eigentlich tatsächlich mit der Queen? Jetzt sorgte die Frau von Prinz Harry (38) ein für alle Mal für Klarheit...

In der Netflix-Doku "Harry & Meghan" rief sich Meghan jetzt einen Tag kurz nach ihrer Hochzeit in Erinnerung, den sie gemeinsam mit der Queen verbrachte: Der Umgang zwischen ihnen sei sehr liebevoll und humorvoll gewesen. "Ich weiß, dass man sich in der Öffentlichkeit anders benehmen muss, aber wenn man da sitzt und zusammen frühstückt, muss man sich auch einfach unterhalten können", erklärte die 41-Jährige und betonte: "Ich behandelte sie wie die Großmutter meines Mannes."

Zudem habe sich die Queen auch liebevoll um Meghan gekümmert. "Als wir zwischen zwei Terminen ins Auto stiegen, hatte sie eine Decke und legte sie über meine Knie", rief sich die zweifache Mutter in Erinnerung und fügte hinzu: "Ich dachte: 'Ich erkenne und respektiere und sehe, dass du die Königin bist, aber in diesem Moment bin ich so dankbar, dass sie auch wie eine Großmutter war.'" Diese Momente hätten sich für Meghan nach Familie angefühlt.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im März 2018

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de