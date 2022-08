Kate-Meghan-Vergleiche sorgten von Beginn an für Spannungen!

Zwischen ihnen passte es offenbar von Anfang an nicht so richtig! Herzogin Kate (40) und Herzogin Meghan (40) heirateten beide in das britische Königshaus ein. Kate ist seit 2011 an der Seite ihres Mannes Prinz William (40), die einstige Suits-Darstellerin Meghan gab Prinz Harry (37) 2018 das Jawort. Doch beide könnten wohl kaum unterschiedlicher sein. Trotzdem werden die beiden Frauen schon immer miteinander verglichen – das verstärkte die Kluft zwischen ihnen!

Das behauptet zumindest Tina Brown in ihrem Buch "Palace Papers". Wenn man ihren Worten Glauben schenken mag, verursachten die Vergleiche zwischen Kate und Meghan einen regelrechten Konkurrenzkampf. "Genau wie damals, als die neue Frisur von Prinzessin Diana der Queen bei der Eröffnung des Parlaments die Schau gestohlen hatte, begannen die sich mehrenden Vergleiche von Meghan und Kate", schreibt die Schriftstellerin. Besonders Williams Gattin sei dabei damals nicht gut weggekommen – und wurde von den Medien als eintönig und langweilig abgestempelt.

Die royalen Ladys seien einfach sehr verschieden, wie die englische Autorin in ihrem Buch weiter untermauert: "Es war unvermeidlich, dass man Meghan als Kates moralisches und ästhetisches Gegengewicht betrachtete." Zudem sei Harrys Frau eine ausgebildete Schauspielerin, weswegen sie die Duchess von Cambridge anfangs mit ihrem Auftreten in den Schatten gestellt hätte – Kate habe sich nach ihrer Heirat zu sehr zurückgehalten.

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry, Dezember 2018

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan in Wimbledon 2019

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Wimbledon

