In Mexiko: Nick Kyrgios' Freundin musste in die Notaufnahme

Nick Kyrgios (27) sorgt sich um seine Freundin! Seit Ende 2021 ist Costeen Hatzi die Frau an der Seite des Tennisspielers – die beiden meinen es sogar richtig ernst miteinander und planen schon zusammen Nachwuchs! Im vergangenen Monat wollten die Turteltauben eigentlich eine tolle gemeinsame Zeit in Mexiko verbringen, wo Nick ein Match hatte – doch das lief ganz anders als geplant: Costeen musste in die Notaufnahme!

"Ich war so krank im Krankenhaus, dass ich nicht viel von Mexiko gesehen habe", schrieb sie auf Instagram zu einem Foto von Nick an ihrem Krankenhausbett. Schon auf dem Hinflug hatte Costeen Fieber bekommen und musste nach der Landung direkt in die Notaufnahme – Diagnose Niereninfektion. "Es war schon ein bisschen beängstigend, so krank in einem völlig anderen Land zu sein. Die Tacos waren allerdings fantastisch", fuhr die 22-Jährige fort. Man habe sich aber extrem fürsorglich um sie gekümmert.

Dem Foto nach zu urteilen wich auch ihr Freund nicht von Costeens Seite. Die beiden zeigen öffentlich immer wieder, wie sehr sie zueinander gehören. Es kamen sogar schon Gerüchte auf, dass der Sportler und seine Liebste sich bereits verlobt haben.

Instagram / costeenhatzi Costeen Hatzi und Nick Kyrgios, Dezember 2022

Instagram / costeenhatzi Costeen Hatzi, Influencerin

Instagram / costeenhatzi Costeen Hatzi und Nick Kyrgios, November 2022 in Turin

