Morddrohungen und Rassismus: Herzogin Meghan weint in Doku!

Herzogin Meghan (41) zeigt ihre verletzliche Seite! Seit heute können die Fans die neuesten drei Folgen ihrer eigenen Netflix-Dokumentation ansehen. Darin packen die ehemalige Schauspielerin und ihr Gatte Prinz Harry (38) einige heftige Details über das britische Königshaus aus. Unter anderem gibt der Royal Details über die Funktionsweise der Familie hinter den Palastmauern preis. Doch auch Meghan offenbart traumatische Erlebnisse. Dass sie beispielsweise Morddrohungen erhielt, ließ sie ganz emotional werden...

In "Harry & Meghan" erinnert sich die zweifache Mutter an einen Hasskommentar zurück: "Da stand: 'Meghan muss sterben. Jemand muss sie umbringen." Darüber zu sprechen, fiel ihr augenscheinlich nicht leicht – sie kämpfte mit den Tränen, bis schließlich alle Dämme bei ihr brachen. "Das ist mein echtes Leben [...]. Ihr bringt Menschen dazu, mich töten zu wollen. Das ist nicht nur Klatsch oder irgendeine Story. Das macht mir Angst", appellierte sie unter Tränen an die Presse.

Mithilfe von Meditation versuchten Harry und Meghan, den Hass und die Kritik zu verarbeiten. Auch dabei ging es mitunter tränenreich zu. Vor allem der ehemalige Suits-Star wischte sich immer wieder die Tränen aus dem Gesicht. "So traurig es ist. Damit sich etwas ändern kann, muss manchmal Schmerz hochkommen", bemerkte Harry dazu.

