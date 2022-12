Netz-Pause nach Trennung: Laura Morante erklärt Auszeit!

Was war bei Laura Morante (32) los? Ende November gaben die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin und ihr Partner Mike Heiter (30) nach rund zwei Jahren ganz plötzlich ihr Liebes-Aus bekannt. Die Trennung kam für viele Fans sehr überraschend, denn nur wenige Tage zuvor waren die beiden noch gemeinsam im Urlaub gewesen. Zuletzt zog sich Laura immer mehr zurück – und ließ ihre Community nicht mehr wie gewohnt an ihrem Alltag im Netz teilhaben. Doch was war der Grund dafür?

"Ich wollte mich mal bei euch melden, weil mir so viele geschrieben haben, ob es mir gut geht, weil das ja voll untypisch ist, dass von mir einfach gar nichts kommt", begann die 32-Jährige in ihrer Instagram-Story zu erzählen. Tatsächlich habe Laura einfach versucht, sich bei der Arbeit in ihrem Friseursalon von der Trennung abzulenken: "Ich habe gar keine andere Wahl, als zu funktionieren. Wie sagt man so schön? Die stärksten Menschen sind die, die mit Tränen in den Augen noch lächeln können."

Vergangene Woche hatte die "We Love Sölden"-Bekanntheit im Netz klargestellt, dass sie schon lange nicht mehr glücklich mit ihrem Ex gewesen sei. "Die Beziehung war komplett ungesund", machte sie in einem Statement auf Instagram deutlich. Im Nachhinein habe Laura festgestellt, dass sie und Mike überhaupt nicht zusammengepasst hätten.

