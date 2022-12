Pietro Lombardi gratuliert schwangerer Laura zum Geburtstag

Pietro Lombardi (30) feiert seine Laura Maria Rypa (27)! Nach einigem Hin und Her haben der DSDS-Star und die Influencerin sich endgültig füreinander entschieden: Sie sind verlobt und erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Schon Anfang des Jahres soll es so weit sein – es wird ein Junge. Der Sänger freut sich schon riesig auf seinen zweiten Sohn und scheint aktuell besonders erfüllt zu sein: Jetzt widmete Pietro der Schwangeren eine rührende Liebeserklärung zum Geburtstag.

Via Instagram teilte der Musiker ein bisher unveröffentlichtes Foto mit seiner Zukünftigen: Laura und Pietro geben sich hier einen innigen Kuss. In der Bildunterschrift schrieb der "Cinderella"-Interpret: "Happy Birthday, Laura! Heute ist dein Tag und ich will dir sagen, dass ich dich liebe und dass ich stolz bin, dass du die Mama von unserem kleinen Wunder bist." Weiter betonte der 30-Jährige: "Keiner kann dich ersetzen! Ich freue mich auf die schöne Zeit, die noch kommen wird mit unserer kleinen Familie. Ich wünsche dir nur das Beste und werde immer für dich da sein."

"Wir haben gerade keine leichte Zeit, aber du zeigst mir einfach jeden Tag, was für eine starke Frau du bist", versicherte Pietro außerdem. Hier spielt er wohl auf die Gesundheit von Laura und ihrem Baby an: Aufgrund einer Gebärmutterhalsverkürzung drohte eine Fehlgeburt, weswegen die werdende Mama vor ein paar Tagen ins Krankenhaus musste. Zwar ist die 27-Jährige inzwischen wieder zu Hause – dort müsse sie nun aber komplette Bettruhe einhalten.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Oktober 2022

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

