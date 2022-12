Nach Krankenhausaufenthalt: Laura Maria Rypa gibt Entwarnung

Laura Maria Rypa (26) kann erst einmal erleichtert aufatmen. Die Influencerin und Pietro Lombardi (30) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Auch wenn die Vorfreude auf den Nachwuchs schon groß ist, verläuft die Schwangerschaft nicht ganz komplikationslos: Der Beauty drohte aufgrund ihrer Gebärmutterhalsverkürzung eine Fehlgeburt, weshalb sie sich für zwei Nächte im Krankenhaus befand. Nun gab Laura Entwarnung – dem Baby und ihr geht es den Umständen entsprechend gut.

In ihrer Instagram-Story gab die Bald-Mama ein Update zu ihrem Gesundheitszustand. "Ich wurde um 19 Uhr entlassen und bin echt platt vom heutigen Tag. Ich hatte wenig Schlaf und meine Schmerzen vom Nierenstau sind wieder etwas schlimmer geworden", berichtete die 26-Jährige. Außerdem habe man ihr ein sogenanntes Pessar eingesetzt, das den Muttermund vom Druck entlastet und zur Formung beiträgt. "Hoffentlich bleibt der Kleine jetzt noch ganz lange im Bauch und für mich heißt es ab jetzt komplette Bettruhe einzuhalten", merkte Pietros Freundin an.

Bis zum Geburtstermin dauert es schließlich noch eine Weile. Das verriet Laura am vergangenen Wochenende, obwohl sie Details dazu bislang noch zurückgehalten hatte: "Der Kleine sollte laut ET Mitte Februar kommen... deshalb wäre es jetzt noch zu früh", hatte die Blondine erklärt und sogar verraten, dass sie sich momentan in der 30. Schwangerschaftswoche befinde.

Instagram / pietrolombardi Musiker Pietro Lombardi und Influencerin Laura Maria Rypa

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, November 2022

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Oktober 2022

