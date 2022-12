"Umarmerin": Prinzessin Kate ist überhaupt nicht gefühlskalt

Wie verhält sich Prinzessin Kate (40) hinter verschlossenen Türen? Vor wenigen Tagen ist Prinz Harry (38) und Herzogin Meghans (41) Doku auf Netflix erschienen. In dieser enthüllen sie einige pikante Details aus dem britischen Königshaus, womit die Royals nicht ganz einverstanden sind. So wurde zum Beispiel die Frau von Prinz William (40) als sehr förmlich und kalt dargestellt – was aber nicht ganz der Wahrheit entsprechen soll: Im Freundeskreis wird Kate als eine total warmherzige und freundliche Person wahrgenommen.

In der Doku Harry and Meghan deutete Meghan an, dass ihre Schwägerin auch hinter verschlossenen Türen total kalt und förmlich sei. Ein Insider nahm dieser Behauptung nun den Wind aus den Segeln. "Kate ist eine große Umarmerin", plauderte ein Freund der Prinzessin gegenüber People aus und ging näher darauf ein: "Sie ist warm und freundlich und begrüßt jeden mit einer großen Umarmung und einem Kuss. Es ist für sie ganz natürlich, so zu sein."

Der Royal-Experte Richard Eden deutete die Erwähnung von Kate und William in ihrer Doku als ein PR-Manöver. "Es ist ein absichtlicher Versuch, Kate und William in den Hintergrund zu drängen – und die Verwendung ihrer Bilder in dem Video unterstreicht diesen Punkt: Diese Dokumentationsreihe soll doch von Harry und Meghan handeln?", erklärte er gegenüber Daily Mail.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2022

Getty Images Prinzessin Kate, Frau von Prinz William

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei The Earthshot Prize 2022

