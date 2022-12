Zu Gefährlich? Helene Fischer will es ruhiger angehen lassen

Helene Fischer (38) will einen Gang zurückschalten! Bei der Schlagersängerin könnte es momentan wohl nicht besser laufen. Ende des vergangenen Jahres sind die "Atemlos"-Interpretin und ihr Partner Thomas Seitel Eltern einer Tochter geworden. Außerdem trainiert die Beauty gerade in Montreal für ihre große "Rausch" Tour 2023. Die Musikerin ist bekannt für ihre extravaganten und waghalsigen Bühnenshows. Diese will Helene in Zukunft offenbar weniger gefährlich gestalten.

Im Interview mit RTL wurde die gebürtige Russin gefragt, ob sie während ihrer artistischen Auftritte gesichert sei. "Also ich denke nicht. Aber keine Angst", verriet sie lachend. "Ich habe meiner Mum und meinen Freundinnen versprochen, dass ich nichts Gefährliches mehr tue. Aber einen kleinen Aha-Effekt brauchen wir ja auch auf der Bühne", fügte die 38-Jährige hinzu.

Die Blondine gab außerdem preis, dass sie nach den vielen Veränderungen in ihrem Leben aktuell sehr zufrieden sei. "Ich kann tatsächlich sagen, dass ich glücklicher denn je bin. In meinem Privatleben ist alles wunderschön", meinte Helene.

