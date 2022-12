"Bachelor in Paradise"-Alex' Papa von Yasmin "überwältigt"

Besser hätte es für Alex (26) und Yasmin (24) nicht laufen können! Die beiden Reality-TV-Bekanntheiten sind aktuell bei der Datingshow Bachelor in Paradise zu sehen. Die 24-Jährige hatte eigentlich mit Dario (35) angebandelt. Als Alex als Neuzugang in die Show kam, verguckte die Beauty sich allerdings mehr in den Blondschopf. Bei Yasmin und Alex läuft es so gut, dass die beiden jetzt den nächsten Schritt wagen.

Sie stellen einander in der aktuellen Folge ihre Väter vor. Besonders Alex' Papa Jürgen kommt aus dem Schwärmen nicht heraus: "Also der erste Eindruck von Yasmin war überwältigend", meint er. Auch nach dem Kennenlernen ändert sich seine Meinung nicht. "Alex, da hast du aber den Top-Preis gezogen", stellt er fest. Auch der Vater der Bayerin war überzeugt von der neuen Romanze seiner Tochter. "Der Alex ist wirklich ein toller Typ. [...] Er hat eine gute Ausstrahlung. Das passt glaube ich gut zu Yasmin", fasst er zusammen.

Sogar der Ex-Flirt von der 24-Jährigen gönnt den beiden ihr Glück. Dario räumte kürzlich in seiner Instagram-Story ein: "Ich finde Yve und Alex zusammen richtig süß. Passen richtig gut zusammen, die zwei. Man merkt richtig, die Vibes zwischen beiden sind einfach da und ich fühle es und ich feiere das."

"Bachelor in Paradise" ab dem 3. November 2022 wöchentlich auf RTL+.

