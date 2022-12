Dschungelcamp 2023: Ist diese Kandidatin etwa auch dabei?

Das Dschungelcamp 2023 scheint die ersten Kandidaten für die neue Staffel zu haben. Erst vor wenigen Tagen wurde der offizielle Starttermin bekannt gegeben. Am 13. Januar geht es wieder in den australischen Busch. An der Seite von Moderatorin Sonja Zietlow (54) steht diesmal Jan Köppen (39). Wer in das Camp einziehen wird, wurde bisher nur spekuliert: Und jetzt scheint eine weitere Kandidatin für das neue Dschungelcamp im Rennen zu sein!

Bild will nun die ersten Kandidaten für das Dschungelcamp erfahren haben. Und dabei handelt es sich um drei echte Ladys. Neu im Rennen ist jetzt auch Verena Kerth (41). Als Ex-Freundin von Marc Terenzi (44) hätte die Moderatorin bestimmt eine Menge zu erzählen. Und durch ihre Beziehung zu Torwart Oliver Kahn (53) hat sie zumindest etwas mit Claudia Effenberg (57) gemeinsam. Denn auch die Ehefrau von Kicker Stefan Effenberg (54) steht auf der Liste potenzieller Kandidaten. Bisher steht eine Bestätigung der potenziellen Dschungelladys vom Sender RTL aber noch aus.

Als dritte Kandidatin wird das Model Tessa Bergmeier (33) vermutet. 2013 deutete Tessa jedoch noch an, dass sie lieber nicht nach Australien fliegen würde. "Jedes Jahr bekomme ich solche Nachrichten mit der Vermutung, ich wäre Kandidatin und jedes Jahr erweisen sie sich als falsch", erklärte sie.

Kandima Resort Verena Kerth und Marc Terenzi, TV-Bekanntheiten

Getty Images Verena Kerth bei der Fashion Week im März 2022

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier, TV-Star und Model

