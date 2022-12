Kann Prinzessin Kate nicht singen? Das sagen ihre Kinder!

Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) haben dazu eine klare Meinung! Gestern fand in der Westminster Abbey in London das royale Weihnachtskonzert statt. Neben König Charles (74) waren auch Prinz William (40) sowie Prinzessin Kate (40) und der gemeinsame Nachwuchs mit dabei. Der Gattin des Thronfolgers hatte das Event, wie bereits 2021, selbst mitorganisiert. Im vergangenen Jahr saß Kate auch am Klavier. Gesungen hatte sie aber nicht – besser gesagt, sie durfte nicht!

Beim gestrigen Weihnachtskonzert plauderte Kate aus, dass ihre Kinder nicht gerade Fans ihrer Gesangskünste sind, wie Mirror berichtete. "Meine Kinder würden mir wahrscheinlich nicht verzeihen. Ich glaube nicht, dass sie denken, dass sie ich viel Talent habe. Ich werde wohl Unterricht nehmen müssen", scherzte sie gegenüber dem Sänger Alfie Boe.

Gestern fand nicht nur das Weihnachtskonzert statt – auch der zweite Teil von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghans (41) Netflix-Doku kam raus. William und Kate sollen die Miniserie aber nicht verfolgt haben, wie ein Insider gegenüber PageSix behauptete. "Die Berater von William und Kate haben sie über die Serie informiert", so die Quelle dazu.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate in der Westminster Abbey im Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de