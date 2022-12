Megaverliebt: Lena Schiwiora macht neue Beziehung offiziell

Lena Schiwiora (26) will ihr Liebesglück endlich nicht mehr verstecken. Im August hatte die ehemalige Love Island-Teilnehmerin angedeutet, dass es einen neuen Mann an ihrer Seite gibt. Nun machte sie ihre Beziehung endlich offiziell und teilte sogar eine erste süße gemeinsame Aufnahme. In dem Clip kann das Paar kaum die Finger voneinander lassen und turtelt wild in einem Pool herum. Mehr Infos zu Lenas neuer Beziehung erhaltet ihr im Video...

