Neue Liebe: So lange ist Lena Schiwiora mit Freund zusammen

Lena Schiwiora (26) schwärmt von ihrem Glück! Die ehemalige Temptation Island-Kandidatin brachte schon Anfang November die Gerüchteküche zum Brodeln: Denn damals wurde sie mit einem Unbekannten im Mexiko-Urlaub gesichtet. In dieser Woche beendete die Blondine dann das Rätselraten: Sie zeigte ihren Fans ihren neuen Freund! Im Gespräch mit Promiflash verriet Lena jetzt auch, wie lange ihr Liebster und sie schon zusammen sind.

Denn auch wenn der Neue an Lenas Seite ihren Fans erst im Herbst auffiel, läuft die Romanze schon wesentlich länger. Das gab die Beauty jetzt im Promiflash-Interview preis: "Wir haben uns Anfang des Jahres über Instagram kennengelernt." Gefunkt hat es zunächst also gar nicht im echten Leben – doch die digitale Starthilfe haben die zwei sicher gerne in Anspruch genommen.

Den Namen ihres neuen Partners behält Lena allerdings erst mal für sich. Auch sein Gesicht war auf den gemeinsamen Turtel-Pics bislang nicht zu erkennen. Ihre Fans freuen sich dennoch bestimmt zu wissen, wie glücklich die TV-Bekanntheit zurzeit ist.

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora, "Prominent getrennt"-Kandidatin 2022

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora und ihr Freund im Dezember 2022

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora, Influencerin

