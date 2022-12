Ohne Baby unterwegs: Jessica Haller wehrt sich gegen Hass

Jessica Haller (32) wehrt sich! Die Reality-TV-Teilnehmerin hatte 2014 durch die Sendung Der Bachelor eine große Reichweite auf Social Media erlangt. Ihre große Liebe fand sie in Christian Tews (42) damals nicht, verliebte sich ein paar Jahre später jedoch in den Bachelorette-Kandidaten Johannes Haller (34). Im Mai 2021 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt, im Winter heirateten sie. Das Influencer-Paar ist gerne auf Reisen – häufig ohne ihren Nachwuchs. Dafür ernteten sie viel Kritik. Jetzt reichte es Jessica und sie sprach Klartext.

"Also Hate hin oder her, es ist unser Leben und wir entscheiden. Und wem es nicht gefällt, der darf gerne gehen", machte Jessica in ihrer Instagram-Story eine Ansage. Sie selber würde "im Traum nicht daran denken", das Verhalten anderer erwachsener Menschen zu beurteilen. Zudem habe sie niemanden nach ihrer Meinung gefragt. "Es muss auch nicht jeder gut finden, was ich oder was wir als Familie machen", erklärte die 32-Jährige ihre Einstellung. Sie habe außerdem kein Problem damit, wenn die Personen ihr entfolgen, die mit ihren Handlungen nicht einverstanden sind. Sie habe in ihrem Leben nicht so viel erreicht, weil sie immer der Norm entsprochen hat.

Die Beziehung der beiden scheint jedenfalls auch einzigartig zu sein. Erst vergangene Woche gaben sie sich nach einem Jahr Ehe erneut das Jawort. Um ihre Liebe immer wieder zu zelebrieren, wollen sie jetzt jedes Jahr erneut heiraten.

Instagram / jessica_haller Johannes und Jessica Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su im Mai 2022

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, ehemalige Bachelorette

Instagram / jessica_haller Jessica und Johannes Haller bei ihrer zweiten Hochzeit, 2022

