Social-Media-Comeback: Britney Spears teilt wieder Nacktpics

Britney Spears (41) zeigt sich mal wieder von ihrer freizügigen Seite. Auf ihrem Social-Media-Account gibt die Sängerin den Fans regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Immer wieder posiert sie dabei allerdings leicht bekleidet oder komplett nackt. Doch Anfang des Monats deaktivierte sie ihr Profil kurzerhand. Vor wenigen Tagen meldete sie sich dann im Netz zurück. Jetzt kehrte Britney zu ihrem alten Content zurück und veröffentlichte einige freizügige Aufnahmen.

Auf Instagram postete sie am Freitag gleich vier Fotos von sich, auf denen sie oben ohne vor der Kamera posiert. Während die Haare der 41-Jährigen auf einigen Schnappschüssen ihre Brüste verdecken, hat sie diese auf anderen Fotos mit verschiedenen Emojis zensiert. Augenscheinlich fühlt sich die "Toxic"-Interpretin zudem megawohl in ihrer Haut, denn sie rekelt sich selbstbewusst. Auf einigen Bildern wirkt es außerdem so, als würde Britney nicht einmal einen Slip tragen, sondern sich splitterfasernackt im Netz präsentieren. Ihre Posts ließ sie dieses Mal allerdings unkommentiert.

Bei den Fans kamen die neusten Nacktpics der US-Amerikanerin allerdings weniger gut an. Eine Vielzahl von Nutzern äußerte Bedenken oder machte sich ernsthafte Sorgen um Britney. "Als Fan bin ich so verwirrt und sehr besorgt" oder "Warum ziehst du dich ständig aus? Das wird langsam komisch", lauten nur einige Kommentare der Follower. Andere hingegen fanden es toll, dass sich die Blondine so selbstbewusst zeigt.

Instagram / britneyspears Britney Spears im Dezember 2022

Instagram / britneyspears Britney Spears im Dezember 2022

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

