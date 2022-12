Turtelaufnahmen: Coupleontour zeigen sich total verliebt!

Das Coupleontour-Paar geht durch dick und dünn. Ina erlitt im vergangenen Sommer einen Schlaganfall, der fatale Folgen hatte: Durch verschiedene Behandlungen kämpft sie sich Schritt für Schritt zurück ins Leben – mittlerweile kann man große Fortschritte in ihrem Genesungsprozess sehen. Das beweist auch eine neue Aufnahme: Ina und ihre Frau Nessi zeigten sich nun zum ersten Mal nach dem Schlaganfall endlich wieder am Herumturteln.

Auf dem gemeinsamen Instagram-Account des Pärchens veröffentlichte Nessi ein kurzes Video, das sie gemeinsam mit ihrem Herzensmenschen zeigt. Dabei sieht man, wie Ina in einem rosafarbenen T-Shirt sowie Stirnband im Rollstuhl sitzt, während ihre Frau es sich auf ihrem Schoss bequem gemacht hat. In dieser Position schmiegen die beiden ihre Köpfe eng aneinander und geben einen total niedlichen Anblick ab. Ein weiteres Foto zeigt Ina lächelnd in dem Rollstuhl sitzen, während sie Nessis Hand hält und sie liebevoll ansieht.

Nessi unterstützt Ina, wo sie nur kann! So erzählte die Brünette nun in ihrer Story, dass sie ihrer Liebsten mit ihrer Tochter Olivia Rose täglich Essen von zu Hause mitbringe. "Wir bringen Ina seit Juli immer Obst und Gemüse mit, damit sie ein paar Vitamine hat", erkläre sie ihrer Community.

Instagram / coupleontour Coupleontour-Ina im Dezember 2022

Instagram / nessiontourx Coupleontour-Ina und Nessi

Instagram / coupleontour Coupleontour Nessi und Ina mit ihrem Baby im November 2022

