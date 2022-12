Abgebrochene Zähne: Nina Bott traf ein Fußball im Gesicht

Ob Nina Bott (44) es hier ein bisschen zu weit getrieben hat? Die Moderatorin ist eine richtige Vollblutmama. Zusammen mit ihrem Partner Benjamin Baarz (35) hat sie drei gemeinsame Kinder und einen Sohn aus einer früheren Beziehung. Da herrscht auch mal Chaos, das sie aber mithilfe von Multitasking hinzubekommen scheint. Doch das Spielen mit Söhnchen Lio scheint für sie jetzt zu doll gewesen zu sein: Nina wurden beim Fußball die Zähne ausgeschlagen.

In ihrer Instagram-Story berichtete Nina ihren Fans von dem Missgeschick. "Ja, mein Tag war richtig geil", begann sie. Am Spielfeldrand habe sie aus einer Wasserflasche getrunken und als sie diese absetzten wollte, traf sie ein Ball direkt im Gesicht. Dadurch brachen die vorderen Zähne ab. "Bei dem einen war in der Mitte etwas weg und bei dem anderen eine Ecke. Ich sah jetzt zwar nicht ganz so aus wie der Typ aus 'Hangover', aber schön war es nicht", berichtete der GZSZ-Star. Ihr Zahnarzt habe die Lücken aber schließen können, bevor sie ihren Fans davon berichtete.

Mit ihren Kindern scheint bei Nina also immer eine Menge los zu sein. Erst im August erlebte sie mit Töchterchen Luna einen der größten Meilensteine: Die Kleine wurde nämlich eingeschult. Auf Instagram verriet sie ihren Fans, dass bei der stolzen Mama sogar ein paar Tränchen gekullert sind, als Luna loszog, um ihre neue Schulklasse und die Lehrer kennenzulernen.

Instagram / ninabott Nina Bott, Schauspielerin

Instagram / ninabott Nina Bott, Schauspielerin und Moderatorin

Instagram / ninabott Nina Bott bei der Einschulung ihrer Tochter Luna

