Erstes Date: So haben sich Rita Ora und Taika kennengelernt

So ist das also abgelaufen! Rita Ora (32) und Taika Waititi (47) sind seit 2021 ein glückliches Pärchen. Mittlerweile sollen die beiden laut einem Freund sogar geheiratet haben – doch öffentlich geäußert haben sie sich dazu bislang noch nicht. Doch wie haben sich der Filmregisseur und die Sängerin eigentlich kennen und lieben gelernt? Rita und ihr Taika sprachen nun darüber, wie es zu ihrer Beziehung gekommen ist!

Für ein Interview hat sich das Paar mit der Vogue an einen Tisch gesetzt. Dort verrieten sie, dass sie zunächst jahrelang miteinander befreundet gewesen seien, ehe sie den Schritt in Richtung einer romantischen Beziehung gewagt haben. "Wir waren beide in Australien für verschiedene Jobs und wir kannten dort niemanden", erklärte die "Black Widow"-Interpretin. Sie hätten dann angefangen, sich regelmäßig zu treffen und auf einer Geburtstagsparty habe es dann "Klick gemacht". Sie fügte hinzu: "Es war die natürlichste Sache der Welt."

Die Turteltauben gaben noch mehr private Einblicke in ihr Liebesleben. So seien sie beide gleichermaßen romantisch. Laut Taika sei seine Herzensdame absolut fantastisch darin, Geschenke zu machen. "Geschenke sind etwas, das du für immer behalten kannst und sie haben eine Bedeutung und einen persönlichen Touch. Ich beschenke Leute so, wie ich beschenkt werden möchte. Das ist der Trick", erklärte Rita.

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora bei den MTV Europe Music Awards 2022

Getty Images Rita Ora, 2022

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi, 2022

