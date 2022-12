Für Frank: Nathalie Volk feiert Weihnachten erst im Januar

Bei Nathalie Volk (25) findet Weihnachten ein wenig später statt als sonst. Das Model ist seit März offiziell wieder mit seinem Partner Frank Otto (65) liiert. Doch die Feiertage werden die Turteltauben nicht miteinander verbringen. Weil Nathalie in New York sein wird und Frank in Hamburg, muss sie das Fest etwas verschieben. "Mein eigentliches Weihnachten ist am 6. Januar, an meinem Geburtstag", verriet sie Bild. Da habe sie mit Frank einen besonderen Ausflug geplant. Den Dezember wolle die 25-Jährige dann aber trotzdem genießen – und für die richtige Stimmung habe sie auch gesorgt.

