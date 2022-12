Kreativ? Stormi hat Mama Kylie Jenners Badezimmer verwüstet!

Hier scheint sich Stormi Webster (4) ausgetobt zu haben! Die Tochter der Unternehmerin Kylie Jenner (25) dürfte schon in ihren jungen Jahren ein Vorbild für manche in Sachen Fashion sein. Mit ihren coolen Outfits sticht sie oftmals heraus – ab und an ist sie auch im Partnerlook mit ihrer Mama unterwegs. Letztere ist eine Make-up-Mogulin und die Leidenschaft für Farbe hat sich wohl auch auf ihre Tochter übertragen zu haben: Stormi hat Kylies Badezimmer verwüstet!

Und zwar erledigte die Kleine das mit ihren Pinseln und Farben. In ihrer Instagram-Story zeigte die 25-Jährige das Ausmaß von Stormis kreativem Anfall. Das Waschbecken war voll mit verfärbtem Wasser und eine Puppe lag in der Flüssigkeit. Außerdem sind überall bunte Spritzer verteilt. Kylie schien es jedoch mit Humor zu nehmen und schrieb dazu: "Eine wunderschöne Überraschung, die meine Tochter mir diesen Morgen überlassen hat."

Einblicke in das Leben mit Stormi gibt es von Kylie ziemlich oft. Aber ihren Sohn, der im Februar dieses Jahres zur Welt gekommen ist, zeigt sie bisher nicht so offen wie die Vierjährige. Auch der Name des kleinen Mannes ist immer noch unbekannt.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Bad

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi Webster

Getty Images Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner im August 2019 in Santa Monica

