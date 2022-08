Total lässig! Kylie Jenners Tochter Stormi flasht in Silber

Stormi Webster (4) ist genauso stylish wie ihre Mama! Die Tochter von Kylie Jenner (25) und Rapper Travis Scott (31) wird von ihrer Mutter regelmäßig zu besonderen Events oder auch Partys mitgenommen. So legt die Unternehmerin immer viel Wert darauf, dass das Kind genau wie sie selbst besondere und modische Kleidung trägt. Stormi durfte Kylie jetzt erneut zu einer exklusiven Party begleiten – und zog dabei mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich.

Kylie nahm Stormi mit zu einer Party ihrer Beautymarke Kylie Cosmetics und dafür haben Mutter und Tochter sich schick gemacht. Auch der Rest des Kardashian-Jenner-Clans war mit dabei und hatte sich für den Anlass ordentlich herausgeputzt. Aber vor allem Stormi beeindruckte mit ihrem gesamten Outfit. Die Vierjährige rockte ihren Auftritt vor den Fotografen in einem silbernen Kleidchen mit passender Handtasche. Den coolen Look komplettierte sie mit weißen Sneakern und einer lässigen Sonnenbrille. Mit einem frechen Grinsen im Gesicht stahl sie ihrer Mama und der ganzen Familie direkt die Show.

Dass Stormi schon eine richtige kleine Fashionista ist, beweist Kylie immer wieder auf ihrem Instagram-Account. Das Mutter-Tochter-Duo posiert auch gerne mal stilsicher in Partnerlooks oder mit extravaganten Accessoires. Vor allem Handtaschen scheinen es Stormi angetan zu haben, denn sie setzt sich am liebsten mit Luxustaschen in Szene.

Anzeige

Splash News / ActionPress Stormi Webster im August 2022

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi Webster im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / kyliejenner Stormi Webster, Tochter von Kylie Jenner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de