"Schlag den Star"-Spiel zwei: Joachim Llambi wird ausgebuht!

Das kam so gar nicht gut an! Heute Abend flimmert wieder Schlag den Star über die Bildschirme – und es heißt Joachim Llambi (58) gegen DJ Bobo (54). Der Tänzer ist bereits für seine manchmal fiesen Sprüche bei Let's Dance bekannt und musste deshalb auch schon viel Kritik einstecken. Ein Publikumsliebling ist er also nicht. Auch bei einem Match gegen den Musiker machte er sich unbeliebt. Schon beim zweiten Spiel wurde Llambi ausgebuht!

Der Grund: Bei dem Spiel namens "Carambowl" verhielt er sich etwas unfair – ein grobes Foulspiel. Da der Schiedsrichter dies immer wieder betonte und Llambi die Taktik trotzdem durchzog, kamen die Buhrufe vom Publikum. Auch auf Twitter fanden sich einige enttäuschte Fans: "Hui, Llambi macht sich gerade unsympathisch" und "Wie unsympathisch willst du sein. Llambi: Ja", schrieben etwa zwei User.

"Buh-Rufe ist Herr Llambi ja gewohnt", heißt es weiter. Andere verglichen Llambi auch mit dem einstigen Schlag den Raab-Kandidaten Hans-Martin, der im Jahr 2014 für gespaltete Gemüter sorgte: "Schon ein Kunststück, so unsympathisch wie Hans-Martin zu sein." DJ Bobo scheint auch gerade deshalb noch besser anzukommen.

© ProSieben / Steffen Z. Wolff Joachim Llambi und DJ Bobo bei "Schlag den Star"

Getty Images Joachim Llambi im DSDS-Finale 2022

ActionPress Joachim Llambi, "Let's Dance"-Juror

