Tom Hanks und Rita posieren mit Sohn Truman auf Red-Carpet

Was für ein schöner Anblick! Tom Hanks (66) und Rita Wilson (66) gehören zu Hollywoods Traumpaaren: Sie sind schon seit 34 Jahren verheiratet. Die beiden Schauspieler verbindet aber noch viel mehr miteinander – ihre gemeinsamen Kinder Truman (26) und Chet (32). Die wiederum haben das Talent ihrer Eltern geerbt, denn beide sind ebenfalls als Schauspieler bekannt. Truman steht nun sogar gemeinsam mit seinem Vater Tom in dem Streifen "A Man Called Otto" vor der Kamera – bei der Filmpremiere ließen sie sich nun zusammen mit Rita ablichten.

Zu der Filmpremiere in London erschienen der Oscar-Preisträger und sein Sohn gemeinsam mit Rita. Dort hinterließ die Familie einen bleibenden Eindruck: Tom trug einen schwarzen Anzug und ein graues Hemd, Truman kombinierte dagegen einen dunkelgrauen Anzug mit einem hellen Hemd. Die Mama des 26-Jährigen wählte einen schwarzen Rollkragenpullover sowie einen langen ledernen Rock – ein glitzernder Gürtel peppte das Outfit auf. In diesen Looks posierte die Familie für die Kamera und gab dabei einen schönen Anblick ab.

Tom und Ritas ältester Sohn Chet ist in den vergangenen Monaten im Gegensatz zu seinem Bruder negativ aufgefallen. So hatte er bereits seit seiner Jugend mit Suchtproblemen zu kämpfen, weshalb sich seine Eltern gezwungen sahen, ihn in ein Entzugs-Camp zu schicken. "Sie ließen uns mit einem 36-Kilo-Rucksack im Kreis wandern. Da geht einem eine Menge durch den Kopf", hatte der 32-Jährige nun in dem Podcast von Ivan Paychecks berichtet.

Getty Images Tom Hanks und sein Sohn Truman

Getty Images Truman Hanks, Sohn von Rita Wilson und Tom Hanks

Getty Images Chet Hanks bei einem Serien-Screening in Los Angeles

