15. Weihnachten: Tanja Szewczenko schwärmt von ihrem Partner

Tanja Szewczenko (45) wird ganz emotional! Seit über 15 Jahren ist die ehemalige Alles was zählt-Darstellerin mit ihrem Partner Norman Jeschke (43) zusammen. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder: Die elfjährige Jona sowie die einjährigen Zwillingsjungs Leo und Luis. Nun steht ihr 15. gemeinsames Weihnachtsfest vor der Tür und das macht Tanja ziemlich nachdenklich: Die Ex-Eiskunstläuferin widmete ihrem Norman rührende Worte.

Auf Instagram teilte die 45-Jährige einen Beitrag, in dem sie verriet, dass es sich für sie trotz der vielen gemeinsamen Weihnachtsfeste anfühle, als wäre es das erste: "Aufregend, spannend, überraschend und mit dir an meiner Seite – einfach wunderschön." Es habe jedoch auch ein paar Jahre gegeben, in denen sie am 25. und 26. Dezember nicht so befreit lachen konnten, wie sie es sich gewünscht hatten. "Es gab die Jahre, in denen wir um ein zweites Kind kämpften, ich vor Weihnachten im Krankenhaus lag, du viele meiner Tränen trocknen musstest, während du selbst traurig warst", erinnerte sich die einstige TV-Darstellerin. Während ihres Kinderwunsches seien sie aber auch näher zusammengerückt: "Es gab immer nur ein wir und nie ein ich."

Inzwischen haben die zwei Turteltauben ihre Sorgen der vergangenen Jahre offenbar hinter sich gelassen. "So, wie wir damals gemeinsam durch das Tal schritten, so winken wir heute zusammen von der Bergspitze des Glücks", betonte Tanja. Sie wünsche anderen Paaren, die gerade eine ähnliche Situation durchmachen, daher alles Gute.

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko und ihre Familie im Oktober 2022

ActionPress Tanja Szewczenko und ihr Partner Norman in Rust

ActionPress Tanja Szewczenko, ehemalige Eiskunstläuferin

