Nach Shakira-Trennung: Gerard Piqué datet Assistentin (23)

Wer ist die neue Frau an Gerard Piqués (35) Seite? Im Juni wurde bekannt, dass der Fußballprofi und seine langjährige Partnerin Shakira (45) fortan getrennte Wege gehen. In den darauffolgenden Wochen wurde der Sportler immer wieder in weiblicher Begleitung gesehen. Zuletzt war er mit einer Blondine unterwegs – um wen es sich dabei handelte, blieb unklar. Doch jetzt soll es konkrete Details zu Gerards neuer Liaison geben: Angeblich datet er eine Assistentin!

Wie The Sun berichtet, habe Gerard die 23-jährige Clara Chia Marti kennengelernt, als diese bei seiner Produktionsfirma Kosmos arbeitete. Zu diesem Zeitpunkt soll der 35-Jährige aber eigentlich noch mit Shakira liiert gewesen sein. Ein Insider aus Claras Umfeld verriet: "Gerard und Clara treffen sich schon seit Monaten. Sie ist eine Studentin, die auch für ihn in seinem Büro arbeitet und Veranstaltungen organisiert."

Gerard und Clara halten ihre Beziehung immer noch unter Verschluss. Angeblich haben sie sogar alle Social-Media-Profile der jungen Studentin gelöscht, damit niemand Bilder von ihr finden kann. "Aber alle in ihrem Umfeld wissen, was los ist", gab die Quelle weiter preis.

Getty Images Gerard Piqué und Shakira

Action Press / Splash News Gerard Piqué am Flughafen in Barcelona im Juni 2022

Instagram / 3gerardpique Gerard Piqué, Fußballer

