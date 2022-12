Anna-Maria und Bushidos Kinder haben feste Geschenkeanzahl!

Bushido (44) und Anna-Maria Ferchichi (41) wollen bei der Bescherung in diesem Jahr einiges anders machen. Der Rapper und seine Frau genießen die Adventszeit in ihrer Wahlheimat Dubai. Inzwischen haben sie sich auch gut in ihrem neuen Haus eingelebt. Doch kaum ist ein Projekt vorbei, steht schon das nächste vor der Tür: Für Bushido und Anna-Maria geht es nun ans Geschenkeshoppen fürs bevorstehende Weihnachtsfest. Das fällt trotz ihrer sieben gemeinsamen Kinder in diesem Jahr aber etwas kleiner aus.

In ihrer Instagram-Story verriet Anna-Maria: "Wir haben mit unseren Kindern gesprochen und jeder darf sich ein Geschenk aussuchen. Mehr nicht." Grund dafür sei, dass die Bescherung in den vergangenen Jahren ein wenig ausgeartet sei. "[Es] ging in eine total falsche Richtung", betonte die Schwester von Sarah Connor (42). Alles besorgt hat sie aber offenbar noch nicht. Mit Erschrecken stellte sie fest: "Es ist ja schon der vierte Advent heute. Ich werde verrückt. Ich kriege so eine Panik wegen der Geschenke langsam."

Bei acht Kindern dürfte Anna-Maria also trotz der festgelegten Geschenkeanzahl in Einkaufsstress geraten. Doch war die Großfamilie eigentlich geplant? Vor wenigen Tagen hatte die Influencerin in einem Q&A verraten: "Seltsamerweise nein." Der Grund für ihren Kinderreichtum sei ihr Liebster: "Ich hätte mit keinem anderen Mann dieser Welt so viele Kinder bekommen."

Anna-Maria Ferchichis Drillinge im Dezember 2021

Bushido und Anna-Maria Ferchichi im Juni 2022

Anna-Maria Ferchichi und Bushido, März 2018

