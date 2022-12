Augenbrauentransplantation ging schief: Kim Gloss zeigt Fail

Kim Gloss (30) macht deutlich, warum sie ihre Augenbrauentransplantation bereut! Die einstige DSDS-Kandidatin hat inzwischen eine ganze Reihe von Schönheits-OPs und Beauty-Eingriffen hinter sich. Vor ein paar Jahren hat sie sich zum Beispiel ihren Haaransatz durch eine Transplantation tiefer setzen lassen. Auch ihre Augenbrauen sind transplantiert. Dass der Influencerin Haare vom Hinterkopf oberhalb des Sehorgans eingesetzt worden sind, sei ihres Erachtens eine Fehlentscheidung gewesen. Nun erklärte Kim, warum!

In ihrer Instagram-Story zeigte die 30-Jährige ihrer Community ihre Augenbrauen, die etwas buschig wirken: "Guckt mal, wie lang die werden. Es ist wirklich, wirklich schrecklich." Sie werde oft gefragt, ob sie den Eingriff empfehlen könne, aber das tue sie nicht. "Ich rate so, so, so, so davon ab. Macht es bloß nicht. Ihr kommt nicht mit einer x-beliebigen Pinzette dadurch. Die Haare sind so borstig, so fest, weil sie nicht so fein sind wie die natürlichen Augenbrauenhaare." Man bekomme sie kaum raus. Zudem seien sie falsch eingesetzt worden, sodass sie an Stellen rauswachsen, wo sie gar nicht sein sollten.

Das Ganze sei mittlerweile so schlimm, dass Kim ihre Augenbrauen fast jeden bis jeden zweiten Tag stutzen müsse. "Die wachsen in alle Richtungen. Die wachsen nicht schön in eine Richtung", erklärte die zweifache Mutter. Es sei einfach nur lästig. Ihr Credo laute daher: "Finger weg von Augenbrauentransplantationen."

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Dezember 2022

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, einstige DSDS-Kandidatin

