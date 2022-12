"Weihnachtsbaby": Christina Ricci teilt festliches Cleo-Foto

Christina Ricci (42) und ihre Familie scheinen schon ordentlich in Weihnachtsstimmung zu sein. Auf ihrem Social-Media-Account hält der ehemalige Kinderstar seine rund 1,4 Millionen Abonnenten stets über seinen Alltag auf dem Laufenden. So erfreut sie ihre Fans beispielsweise immer wieder mit Familienfotos. Nun gewährte die Schauspielerin einen besonders süßen Einblick in ihr Leben: Christina teilte ein weihnachtliches Bild ihrer Tochter Cleopatra.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 42-Jährige eine niedliche Aufnahme, mit der sie ihre Fans sicherlich begeisterte. Auf dem Schnappschuss sitzt ihre einjährige Tochter auf dem Boden und spielt mit zwei Christbaumkugeln. Besonders ins Auge fällt neben dem roten Einteiler zudem das glitzernde Rentiergeweih, das Cleopatra auf dem Kopf trägt. Auf dem Foto war auch kaum zu übersehen, wie groß sie in den vergangenen Monaten geworden ist. Im Hintergrund ist der Weihnachtsbaum der Familie zudem festlich erleuchtet. "Weihnachtsbaby", betitelte Christina die Aufnahme schlicht.

Erst vergangene Woche hatte die Wednesday-Darstellerin ein Foto ihres Nesthäkchens auf ihrem Social-Media-Account gepostet, um den Geburtstag der Kleinen zu zelebrieren. "Dieses kleine Traumbaby wird heute ein Jahr alt! Sie ist ein Geschenk des Universums", schwärmte die zweifache Mama. In den Kommentaren hatten dem Geburtstagskind dann auch zahlreiche User und auch einige Promis zu seinem Ehrentag gratuliert.

Instagram / markhamptonhair Christina Ricci und ihre Tochter Cleopatra, 2022

Instagram / riccigrams Christina Riccis Tochter Cleopatra im Dezember 2022

Getty Images Christina Ricci im November 2022

