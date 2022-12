Gloria und Nikos Ehe kriselte schon vor "Temptation Island"

Es lief schon vor Temptation Island nicht wirklich gut! Nikola Glumac und seine Noch-Frau Gloria Glumac hatten sich im Jahr 2019 in Kroatien kennengelernt, wo Nikola damals arbeitete und Gloria ihren Urlaub verbrachte. Um auf deutschem Boden leben zu können, heiratete das Paar nach knapp einem Jahr. Kurz nach der Teilnahme an der Reality-TV-Show trennten sich die beiden jedoch. Jetzt verriet Nikola, dass die Ehe schon vor der Sendung kriselte!

"Bevor wir in die Sendung gegangen sind, hatten wir natürlich die Probleme", gestand der Serbe während einer Fragerunde in seiner Instagram-Story. Um welche Streitigkeiten es sich dabei genau handelte, sprach er nicht an. Seine Antwort führte er jedoch zusätzlich weiter aus: "Die Tatsache ist, dass wir nach der Sendung noch mehr Probleme hatten. Noch mehr Stress, Streit und es war leider alles noch schlimmer." Das sei der Grund gewesen, weshalb sich die beiden schlussendlich getrennt hätten.

Und obwohl seine Ehe durch die Show endgültig zerbrochen ist, antwortete er auf die Frage, ob er wieder teilnehmen würde: "Ich würde noch mal mitmachen." Bestätigt sich damit das Gerücht, dass Gloria und Nikola sich nur des Fames wegen getrennt haben?

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, "Temptation Island"-Kandidat 2022

RTL / Frank J. Fastner Gloria und Nikola, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

RTL / Frank J. Fastner Gloria, "Temptation Island"-Kandidatin 2022

