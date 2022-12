Muss Laura Morantes nächster Mann in Öffentlichkeit stehen?

Laura Morante (32) ist unschlüssig. Die Influencerin und Mike Heiter (30) waren zwei Jahre lang ein Paar, bevor sie im November ihr Liebes-Aus bekannt gaben. Die Trennung kam für ihre Community ziemlich überraschend, denn im Netz hielten sie ihre Follower bis kurz vor der Trennung mit Pärchenbildern auf dem Laufenden. Doch würde Laura ihre nächste Beziehung wieder so öffentlich ausleben?

Auf Instagram beantwortete die Beauty ihren Fans in Form eines Q&As einige Fragen. So wollte ein User von ihr wissen, ob sie ihre nächste Beziehung auch öffentlich mache. "Ich weiß nicht, ob ich einen Mann will, der unbedingt in der Öffentlichkeit stehen muss!", reagierte die Friseurin auf die Frage und gab zu: "Irgendwie lebt es sich so viel entspannter, wenn er gar keinen Bock auf die Aufmerksamkeit hat!" Ihrer Meinung nach seien TV und Social Media nicht unbedingt das, worauf man bauen könne.

Doch komplett ausschließen möchte Laura es auch nicht. "Es kommt, wie es kommt", erklärte sie. Schließlich kann man nicht immer entscheiden, wo die Liebe hinfällt. "Man kann nichts erzwingen und direkt so Ablehnung finde ich auch nicht gut", führte die Beauty weiter aus.

Mike Heiter und Laura Morante

Laura Morante im November 2022

Laura Morante, Influencerin

