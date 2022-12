Nach Mike: Laura Morante verrät, wie Traummann sein sollte!

Sie gibt die Hoffnung auf die wahre Liebe nicht auf! Vor wenigen Tagen erst haben die Reality-TV-Stars Laura Morante (32) und Mike Heiter (30) nach immer wiederkehrenden On-off-Phasen in ihrer Beziehung endgültig ihre Trennung bekannt gegeben. Seitdem feinden sich die Verflossenen in den sozialen Medien gegenseitig an. Erst hatte Laura über Mike fies abgelästert, dann holte er zum Gegenschlag aus. Nach gescheiterter Liebe offenbarte Laura jetzt: So sollte ihr Traummann sein!

Auf Instagram fragte ein neugieriger User die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin, wie für sie der ideale Partner sein sollte. "Am besten genau wie ich nur in männlich", verriet die Blondine amüsiert, wurde dann aber ernster: "Optik ist mir egal, ein Mann wird erst durch seine Art attraktiv!", behauptete sie. Die Essenerin brauche jemanden, "der mir seine Emotionen zeigt, weil ich sehr harmoniebedürftig bin und ganz viel Liebe brauche", "der mir seine Seele zeigt", "mit dem ich Deeptalk halten kann" und "der wissenshungrig ist wie ich." Bodenständigkeit und Sicherheit seien auch Eigenschaften, auf die sie nicht verzichten wolle.

Außerdem gab die Beauty noch einen kleinen Einblick in ihr Seelenleben. Auf die Frage eines Fans, wie es ihr gehe, antwortete sie: "Schwierig zu sagen. Also ich würde halt schon lieber mit dem richtigen Partner Weihnachtsfilme schauen oder einfach chillen... als jedes Wochenende durch die Klubs zu hüpfen, um Endorphine auszuschütten!" Dennoch gehe es Laura den Umständen entsprechend gut.

Instagram / mikeheiter Laura Morante und Mike Heiter im Urlaub, November 2022

Instagram / lauramorante___ Laura Morante im Urlaub auf Santorini

Instagram / lauramorante___ Laura Morante im Urlaub

