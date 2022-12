Nach zwei Monaten: Lauren Goodgers Ex von Neuer abserviert

Kann Lauren Goodger (36) jetzt auf eine kleine Rache an Charles Drury hoffen? Anfang des Jahres hatten die beiden Social-Media-Stars bekannt gegeben, dass sie sich ein weiteres Mal getrennt haben. Doch der Fußballer schien nicht lange Trübsal zu blasen, sondern vergnügte sich stattdessen mit der besten Freundin seiner Ex. Medienberichten zufolge soll das Paar sogar eine Zeit lang zusammengewohnt haben. Doch mit der Turtelei scheint nun wieder Schluss zu sein: Ein Insider verriet, dass Charles von Jacqueline verlassen worden sei.

Wie The Sun nun berichtete, soll Laurens Freundin den 25-Jährigen nach nur zwei Monaten Beziehung kurzerhand abserviert haben. So versicherte eine Quelle gegenüber dem Magazin nun: "Mit Charles und Jacqueline ist es vorbei – sie hat mit ihm Schluss gemacht". Während das Liebes-Aus für die Fans des Fußballers wohl eine traurige Nachricht sein dürfte, könnten die neusten Entwicklungen einer Person ein Lächeln auf die Lippen zaubern. "Das könnte Lauren erfreuen, es scheint eine süße Rache zu sein", berichtete der Insider.

Als die The Only Way Is Essex-Darstellerin von dem neuen Liebesglück ihres Ex-Partners erfuhr, soll sie ziemlich entsetzt gewesen sein. Ein Bekannter der Britin erzählte damals, dass sie zuvor allerdings bereits eine Vermutung gehabt hätte. "Lauren ist am Boden zerstört und fühlt sich von Jacqueline verraten, weil sie sie als enge Freundin betrachtete", hieß es damals.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury mit ihrer Tochter Larose, August 2021

Instagram / laurengoodger Charles Drury und Lauren Goodger im Juni 2021

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, TV-Bekanntheit

