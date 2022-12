Tom Hanks will nicht, dass Sohn sich auf Nachnamen ausruht

Tom Hanks (66) glaubt an seinen Sohn! Der Amerikaner gilt als einer der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods. Doch der Erfolg wurde ihm nicht in die Wiege gelegt – der "Forrest Gump"-Darsteller musste hart für seine Ziele arbeiten. Sein Sohn Truman möchte einmal in die Fußstapfen seines Vaters treten. Papa Tom riet seinem Sprössling jetzt, dass er sich dafür nicht auf seinem berühmten Nachnamen ausruhen soll!

Im Interview mit Graham Norton plaudert Tom aus, dass die beiden gemeinsam für den Film "A Man Called Otto" vor der Kamera standen, der Anfang kommenden Jahres in die Kinos kommen werde. Der 66-jährige Schauspieler übernahm in dem Film die Hauptrolle, während sein Sohn eine jüngere Version der Figur verkörperte. "Aber er ist nicht der Schauspieler in der Familie – er ist ein Künstler und wird Kameramann sein", verrät Tom und ergänzt: "Ich habe zu ihm gesagt: 'Egal, wie dein Nachname lautet, du musst deine Ziele selbst erreichen.'"

Es war nicht das erste Mal, dass Truman in die Welt des Filmes eingetaucht war. Er arbeitete beispielsweise schon in der Kameraabteilung für die Filme "Black Widow" und "West Side Story" mit. Sein Bruder Chet (32) hingegen ist wie der Papa vor der Kamera gefragt. Dieser machte zuletzt ziemliche Schlagzeilen, weil er offenbarte, dass ihn seine Eltern in der Kindheit in ein Erziehungs- und Entzugscamp geschickt hatten.

