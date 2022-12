Trotz Shitstorm: Das ist Olly Murs' Lieblingslied auf Album

Olly Murs (38) hat auf seinem neuen Album einen Favoriten. Der Sänger veröffentlichte Anfang Dezember sein neues Album "Marry Me" – und meldete sich damit nach vier Jahren zurück im Musikbusiness. Für das Lied "I Hate You When You're Drunk" musste der 38-Jährige allerdings einen kleinen Shitstorm einstecken, denn die Fans interpretierten den Song anders als gemeint. Trotz allem ist dieser sein Lieblingssong auf dem neuen Album.

Im Interview mit Promiflash erklärte der Sänger: "Es ist ein sehr lustiger Song und er bringt mich zum Lachen. Er gibt mir ein gutes Gefühl." Das Lied hat für ihn außerdem eine persönliche Bedeutung: "Wenn du nicht trinkst, und du nicht betrunken bist die ganze Zeit, dann können deine Freunde um dich herum dich echt nerven, und ich denke, das ist sehr nachvollziehbar." Er vermutet, dass die meisten Leute sich so fühlen, wenn eine geliebte Person betrunken ist. "Und dann sagt man so: 'Ah ich hasse dich, wenn du betrunken bist'. Darüber ist der Song für mich, es ist sehr lustig", fuhr Olly weiter fort.

Sein neues Album richtet sich außerdem an seine Partnerin Amelia Tank, der er im Juni einen Heiratsantrag gemacht hat. "Sie hat Ja gesagt, das freut mich. Das Album ist definitiv ein Teil von ihr", verriet der "Troublemaker"-Interpret.

Getty Images Olly Murs, Sänger

Getty Images Olly Murs und Amelia Tank im Oktober 2022

Instagram / tankintraining Amelia Tank und Olly Murs, Mai 2022

