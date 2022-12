Hund krank und Heizung ausgefallen: Cora Schumacher weint!

Da kullern die Tränen der Verzweiflung. Cora Schumacher (45) ist die Ex-Frau des ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher (47). Sie arbeitet nebenbei als Model, war in den vergangenen Jahren aber auch in verschiedenen Fernsehformaten – wie Promi Big Brother – zu sehen. Die zurückliegenden Wochen waren für sie allerdings keine leichte Zeit. In einem Interview spricht Cora nun darüber und kann ihre Tränen nicht mehr zurückhalten.

"Ich hab jetzt seit drei Tagen kein Warmwasser, keine Heizung und den kranken Hund zu Hause und muss natürlich vor Ort bleiben, um das Problem zu beheben“, berichtete die Blondine ziemlich aufgelöst in einem RTL-Interview. Ihr Hund sei vor wenigen Wochen lebensbedrohlich erkrankt. Sie habe Weihnachten eigentlich bei ihrer Familie in Südafrika feiern wollen – wegen ihres Hundes habe sie die Pläne aber gecancelt. Und seit einigen Tagen funktioniere bei ihr jetzt weder das warme Wasser noch ginge die Heizung.

Auch auf ihrem Instagram-Kanal teilte sie ihren Kummer über die kaputte Heizung und veröffentlichte jetzt sogar einen Chat mit dem Heizungsbauer, der angeblich für den Totalausfall der Heizung verantwortlich sein soll. Ein Monteur soll eine Einstellung vorgenommen haben, die für diesen Fehler gesorgt habe.

SAT.1 Cora Schumacher und Marc Terenzi im "Club der guten Laune"

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im Disneyland in Kalifornien

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher, Model

