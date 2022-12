Im Bikini im TV? Dschungel-Kandidatin Verena Kerth skeptisch

Bald heißt es endlich wieder: "Ich bin ein Star – holt mich hier raus!" Am 13. Januar geht die nächste Ausgabe vom Dschungelcamp an den Start. Auf die Kandidaten Lucas Cordalis (55), Cecilia Asoro und Co. warten wieder fiese Dschungelprüfungen, Ungeziefer und sicherlich auch der eine oder andere Zoff im Camp. Dabei werden die Promis wie immer dauerhaft beobachtet. Teilnehmerin Verena Kerth (41) war jedoch nicht ganz klar, wie viel die Zuschauer von ihr sehen werden...

Im RTL-Interview wurde die Freundin von Marc Terenzi (44) jetzt gefragt, ob sie ein Problem damit hat, dass man sie unter der Dusche zwangsläufig im Bikini oder sogar nackt sehen wird. Daraufhin zeigte Verena sich total schockiert: "Sieht man mich im Badeanzug oder Bikini? Echt? Das hat man mir nicht gesagt..." Dann stellte die Moderatorin klar: "Nein, ich stehe überhaupt nicht drauf, ehrlich gesagt."

Während für Verena die Duschsituation der absolute Horror zu sein scheint, sind es für ihren zukünftigen Mitcamper Cosimo Citiolo (40) viel eher die Krabbelviecher: "Allein der Gedanke, dass solche Spinnen einen nachts beim Schlafen ankrabbeln", teilte er seine Sorge vor ein paar Tagen via Instagram.

