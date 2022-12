Melanie C. turtelt mit neuem Mann: Ist sie wieder vergeben?

Hat Melanie (48) C. etwa einen neuen Mann an ihrer Seite? Im August dieses Jahres plauderte ein Insider aus, dass die Sängerin und ihr Partner Joe Marshall sich getrennt haben. Sieben Jahre lang gingen die beiden zuvor gemeinsam durchs Leben. Seither soll das ehemalige Spice Girls-Mitglied Single sein. Oder etwa doch nicht? Melanie wurde nun turtelnd mit einem unbekannten Mann gesichtet.

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie die 48-Jährige gemeinsam mit einem Mann durch einen Park in London spazierte. Hand in Hand liefen die beiden durch die verschneite Landschaft und machten dabei einen innigen Eindruck. Während einer Pause an einer Parkbank kam es neben Turteleien sogar auch zu einem Kuss zwischen der Musikerin und ihrem Date. Es scheint, als wäre Melanie wieder frisch verliebt.

Noch vor wenigen Monaten hatte die Mutter einer Tochter in dem Podcast "Nicht mein Ding mit Joe & George Baggs" ausgeplaudert, dass sie seit der Trennung eine Dating-App nutze. "Ich bin Single und schaue mich ein wenig um, die Auswahl ist gering", erzählte sie damals.

Getty Images Melanie C., Musikerin

Getty Images Melanie C. im November 2022

Getty Images Melanie C., Ex-Spice-Girl

