Nach Emily-Flirt: Ist sie die Neue an Pete Davidsons Seite?

Ist nun wirklich alles aus zwischen Pete Davidson (29) und Emily Ratajkowski (31)? In den vergangenen Wochen war behauptet worden, dass es zwischen dem Komiker und dem Model ernst sein soll. Doch jetzt scheint es schon vorbei zu sein: Nachdem Emily mit einem anderen Mann unterwegs gewesen war, wurde auch Pete mit einer anderen Beauty an seiner Seite gesehen. Nun war er offenbar schon wieder mit Chase Sui Wonders (26) unterwegs!

In seiner Heimat New York wurde der ehemalige "Saturday Night Life"-Star in einem Supermarkt gesehen. Die Bilder, die TMZ vorliegen, zeigen offensichtlich, dass der 29-Jährige sich bedeckt halten wollte. An seiner Seite war angeblich wieder die Schauspielerin Chase Sui Wonders. Da beide aber ihre Kapuzen tief ins Gesicht gezogen haben, ist die Dame an Petes Seite nicht ganz klar erkennbar.

Zusammen mit der 26-Jährigen schaute sich der Ex-Freund von Kim Kardashian (42) bereits vor einigen Tagen ein Eishockeyspiel im Madison Square Garden an. Die beiden saßen dabei dicht beieinander, lächelten sich immer wieder an und wirkten sehr vertraut.

ActionPress Pete Davidson und Emily Ratajkowski bei einem Knicks-Spiel

Getty Images Pete Davidson im Mai 2022

Getty Images Chase Sui Wonders im März 2022

