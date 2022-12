Nach Rios Tod wieder unterwegs: FitnessOskar spicht Klartext

Jetzt spricht FitnessOskar Klartext! Der Fitness-YouTuber und seine Frau HealthyMandy haben vor gerade einmal fünf Monaten verkündet, dass sie das erste Mal Eltern geworden sind. Ihr Sohn Rio wurde mit einer seltenen Autoimmunkrankheit geboren, gegen die er tapfer angekämpft hat. Diesen Kampf hat er verloren – Mandy und Oskar mussten sich am 9. Dezember von ihrem Kind verabschieden. Seitdem versucht das Paar, die Trauer zu bewältigen. Doch dass die beiden so schnell wieder mit Freunden unterwegs sind, passt manchen Followern so gar nicht. Jetzt gibt Oskar ein Statement dazu ab.

"Einem ist es komplett egal, wie die anderen damit umgehen würden. Man tut einfach alles, damit der Schmerz weniger wird. Denn ansonsten hält man es nicht aus", beschrieb der 32-Jährige seine Gedanken in einer Instagram-Story. Die Treffen mit ihren Freunden würde die beiden ablenken und die Trauer für einen Moment vergessen lassen, auch wenn sie die Influencer immer wieder einholen würde. "Bitte akzeptiert es, wie unsere Freunde und wir mit der Situation umgehen, denn es gibt in so einem Moment kein richtig und kein falsch", formuliert er den Wunsch an seine Community.

Oskar und Mandy denken wohl auch schon über ein zweites Kind nach. Da Mandy jedoch die Überträgerin der Krankheit war, muss von einer Ethikkommission erst überprüft werden, ob bei dem zweiten Kind das gleiche seltene Leiden vermieden werden kann.

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar mit seinem Sohn Rio und Mandy

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar und seine Partnerin Mandy im Dezember 2022

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar, Mandy und Baby Rio

