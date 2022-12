So heftig wird Boris Beckers erstes TV-Interview nach Knast

Auf dieses Interview sind sicher viele Fans gespannt! Vor sieben Monaten wanderte Boris Becker (55) wegen Insolvenzverschleppung im Vereinigten Königreich hinter Gitter. Seine Haftstrafe wurde jedoch verkürzt – der einstige Tennis-Star wurde jetzt vorzeitig aus dem Knast entlassen und nach Deutschland abgeschoben. Zurück in der Heimat wollen natürlich alle wissen, wie es dem 55-Jährigen im Gefängnis ergangen ist. Am Dienstag wird nun ein Enthüllungs-Interview mit Boris ausgestrahlt: Das TV-Special soll schonungslos offen werden!

Das kündigte Moderator Steven Gätjen (50) jetzt im Sat.1-Interview an – er hatte Boris noch im Huntercombe-Gefängnis besucht. "Man muss sich bewusst machen: Boris Becker steht, seitdem er 17 Jahre alt war, im Rampenlicht. Und dann ist er plötzlich eingesperrt, kann nicht rausgehen, bekommt nur zweimal im Monat Besuch, ist gezwungen, sich in ein striktes Gefängnissystem einzufügen", teasert Steven an. "Ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, dass ihn diese Erfahrung wirklich mitgenommen hat."

"Ich glaube, dass wir jemanden erleben werden, der sehr emotional und ehrlich über seine Zeit im Gefängnis sprechen wird, der aber auch sich und seine Situation intensiv reflektiert hat", betont der TV-Moderator weiter. Zuletzt habe ein wahnsinniger Druck auf Boris gelastet. "Er ahnte zwar, dass er entlassen wird, aber sicher war das nicht. Und dieses Gefühl, dieses Hoffen hat ihn fast kaputtgemacht, sagte er. Er hat sich dauernd darum bemüht, dass er nicht negativ auffällt, dass er sich benimmt." Werdet ihr einschalten? Stimmt ab!

"SAT.1 Spezial. Boris Becker" – am Dienstag, 20. Dezember 2022, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Steven Gätjen

Boris Becker, Ex-Tennisprofi

Boris Becker im Februar 2020 in Berlin

