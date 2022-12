"Zu spät": Cathy Hummels verpasst Ex Mats einen Seitenhieb!

Cathy Hummels (34) kann es wohl einfach nicht sein lassen! Die Influencerin und der Fußballspieler Mats Hummels (34) sind schon seit einiger Zeit getrennt. In ihrer TV-Doku "Cathy Hummels – Alles auf Anfang" hat die Mutter des kleinen Ludwig Mitte November dann erstmals in der Öffentlichkeit über das Ehe-Aus gesprochen. Seither neckt die Moderatorin ihren Verflossenen gerne mal im Netz. Jetzt teilte Cathy erneut in den sozialen Medien gegen ihren Ex-Mann Mats aus...

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Cathy jetzt einen kurzen Clip, in dem sie die Beine übereinandergeschlagen hat und ungeduldig mit dem Fuß wackelt. "Ich warte auf Mats", erklärte die 34-Jährige und ärgerte sich daraufhin: "Es gibt Termine, da sollte man nicht zu spät kommen." Zusätzlich garnierte die stolze Mutter den kleinen Seitenhieb mit einem Zwinker-Emoji.

Erst vor wenigen Tagen hat Cathy Mats auf der Social-Media-Plattform geärgert. An seinem Geburtstag am 16. Dezember hat sie behauptet, er wäre 24 geworden – und hat daraufhin sogar einen Dating-Aufruf gestartet. "Sollten sich Frauen bewerben, bitte unter 24", hat sie gepostet. Mats hat über diese kleine Spitze aber gelacht.

Getty Images Cathy Hummels im Oktober 2022

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im Mai 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

